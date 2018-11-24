Erdoğan: "Bu Malum İttifakın (Millet İttifakı) İçerisinde Vatanseverliğe Karşı, Milliyetperverliğ...

Erdoğan: "Bu malum ittifakın (Millet İttifakı) içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğ karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı?"