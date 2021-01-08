Erdoğan: "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne...
08.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:06
Erdoğan: "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz.
Erdoğan: "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe