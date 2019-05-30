Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme...

Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme...

Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir."

Kaynak: AA
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