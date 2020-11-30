Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin...
30.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:05
Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir.
Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul