Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin...
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Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin...

30.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir.

Erdoğan: "Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin, gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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