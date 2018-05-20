Erdoğan: Bosna Hersek ile Kısa Vadeli Ticaret Hedefimiz 1 Milyar Dolar
Bosna Hersek ile Türkiye arasında ticaret hacminin çok hızlı ilerlemeye başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında kısa vadeli ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu dile getirdi.
Bosna Hersek ile Türkiye arasında ticaret hacminin çok hızlı ilerlemeye başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında kısa vadeli ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com