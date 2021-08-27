Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in milletimizin kalbinde ayrı bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda yangın ve sel felaketinde gönderdikleri mesajlar da bunun karşılıklı olduğunu gösterdi" dedi.