Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü

Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştüABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

24.09.2019 00:12

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

Kaynak: DHA
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