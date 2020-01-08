Erdoğan-Borisov görüşmesi sona erdi
Haberler » Güncel » Erdoğan-Borisov görüşmesi sona erdi - Haber

Erdoğan-Borisov görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi sona erdi.

08.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:06
Erdoğan-Borisov görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden 'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler