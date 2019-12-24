Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
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Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:49
Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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