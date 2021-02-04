Erdoğan: "(Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını...
04.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:42
Erdoğan: "(Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz"
Erdoğan: "(Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap