Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş...
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Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş...

Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilemesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz.

08.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:34
Erdoğan:

Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilemesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz."

Kaynak: AA
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