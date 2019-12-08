Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş...
Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilemesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz.
08.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:34
Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilemesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz."
Kaynak: AA