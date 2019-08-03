Erdoğan: "Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır."

Kaynak: AA