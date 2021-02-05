Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu...

Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir.