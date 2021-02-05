Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu...
05.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:27
Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir.
Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu