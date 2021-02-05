Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu...
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Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu...

05.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:27
Erdoğan:

Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir.

Erdoğan: "(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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