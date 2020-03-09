Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Silivri, Dünya

Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

09.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:46
Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Silivri'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.


Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesini yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Proje için ihaleye hazırlandıklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin buna 22 bin km bölünmüş yol ilave ettiklerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haberler
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haberler
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Haberler
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haberler
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Elçin Sangu Acun Ilıcalı Muhterem Nur
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 08:53:41. #1.15#