Erdoğan: BMGK, zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kabul ediyor demektir
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Erdoğan: BMGK, zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kabul ediyor demektir

Erdoğan: BMGK, zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kabul ediyor demektir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında,  "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarının durdurulmasını istedi. İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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