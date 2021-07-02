Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank...
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Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank...

Erdoğan: 'BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir"

Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır.
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Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank... - Haberler
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