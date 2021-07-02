Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank...

Erdoğan: "BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir"