Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."
03.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:38
Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz