Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."
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Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

03.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:38
Erdoğan:

Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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