Erdoğan: BM'nin Yapısı ve İşleyişinde Kapsamlı Bir Reforma Gidilmelidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 73 yıllık geçmişe sahip BM'nin küçümsenemeyecek başarılar elde etmesine karşın, zaman içinde insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığını söyledi. Erdoğan, "BM'nin yapısı ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM'nin yapısı ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmelidir. Burada 194 ülkeden temsilciler var, neden bu ülkeler de Güvenlik Konseyi'nde yer almasın. Dünyanın geleceği için çok önemli gördüğüm bu kurumun değişmesi lazım. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

BM'nin insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM vasıtası ile yapılacak çok işler olduğunu görüyoruz. Dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir. Huzurlu ve güvenli gelecek için adaletin tesisine mecburuz. Dünyada 821 milyon insan çoğu gece aç yatıyorsa burada bir sorun var demektir. Afrika'da doğan bir çocuğun ölme ihtimali bu şehirde doğan bir çocuktan dokuz kat daha fazla. Gelin ezilene kalkan olan bir küresel yönetim sistemi kuralım. Türkiye adil bir dünya için çaba gösteriyor. Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim" dedi.

"SURİYELİLERE YAPTIĞIMIZ YARDIM MİKTARI 32 MİLYAR DOLARI BULDU"

Türkiye'nin en çok sayıda Suriyeli mülteciyi barındıran ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya kapısını açtı. Suriyelilere yaptığımız yardım miktarı 32 milyar doları buldu. Suriyeli sığınmacılar için dışarıdan aldığımız 600 milyon dolar. AB'den fiilen verilen miktar ise 1,7 milyar Euro. Ekonomik olarak dünyada 17. sırada olmamıza rağmen yardımlar konusunda ilk sıradayız. Sığınmacılar için daha esnek şartlar daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Açlıkla boğuşan Somali sınırlarımızdan uzak olmasına rağmen yardım ediyoruz. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile, biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"TERÖRİSTLERİ SİLAHLA DONATANLAR GELECEKTE BUNUN ACISINI MUTLAKA ÇEKECEKLERDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarına değinerek şunları söyledi:

"Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi mutabakatıyla Suriye rejiminin kanlı saldırılarının önüne geçtik. 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib 'Çatışmasızlık Bölgesine' yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Hedefimiz Münbiç'ten başlayarak tüm Suriye sınırımızı tamamında, Irak sınırına kadar tüm teröristlerden temizlemek. Cerablus ve Rai bölgelerini DEAŞ'tan, Afrin bölgesini PKK/PYD/YPG terör örgütünden temizleyerek dört bin kilometrekarelik bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik. Buradan tüm tarafları Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm için destek olmaya davet ediyorum. Teröristleri silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce TIR ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir yandan terör örgütlerini desteklemek bir yandan kapıları mültecilere kapatmak bunun tüm yükünü de Türkiye gibi bir kaç ülkeye yüklemek kimsenin geleceğini daha güvenli daha müreffeh yapmaz."

ABD'YE FETÖ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı terör örgütlerinin güçlerini silahlardan almadığını ve aldıkları desteklerin daha karmaşık olduğunu da belirterek, "Ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan FETO böyle bir terör örgütü. Peki bunun başı nerede? Amerika'da, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Son 5 yılda milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETO'yu ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. FETO'nun, Amerika'nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETO terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum. Bunun başı şu anda ABD'de. Bunun başı neredir? Bunun başı Amerika'da Pensilvanya'dadır. Buradan canım yandığı için tüm ülkeleri FETO terör örgütü konusunda uyarıyorum" dedi.

- York