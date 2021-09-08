Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
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Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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