Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: 2023'te bisiklet yolları binden 4 bin kilometreye çıkacak

Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: 2023'te bisiklet yolları binden 4 bin kilometreye çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.

24.09.2019 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.

Kaynak: Euronews.com

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