Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız...
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Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız...

Erdoğan: 'BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.

Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak

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