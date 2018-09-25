Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi 5 Ülkenin Çıkarlarına Hizmet Ediyor, Zulümlere Seyirci Kalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Erdoğan, "Konsey, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, örgütün yapısında kapsamlı bir değişimin şart olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 5'i veto yetkisine sahip.

Konseyin kalıcı üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Somali, Myanmar ve halen Filistin'de yapılan katliamlar BM Güvenlik Konseyi'nin gözü önünde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin, tüm dünya arkasını dönse de mazlum Filistinlerin yanında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Filistin'e yapılan yardımları kesme konusunda gayretler olduğunu belirten Erdoğan, bunun "zalimleri cesaretlendireceğini" belirtti.

Ayrıntılar geliyor...