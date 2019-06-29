- Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Kaynak: İHA