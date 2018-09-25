Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Trump ile Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter üzerinden, fotoğraflar da ekleyerek yaptığı duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitapları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul