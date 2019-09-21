Erdoğan: "BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
21.09.2019 14:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA