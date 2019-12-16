Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz"
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Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

16.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:27

Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi

Cumhurbaşkanı , Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen 'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz"
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