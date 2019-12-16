Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
16.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
Kaynak: AA