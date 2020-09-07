Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir...
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Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir...

Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.

Erdoğan:
07.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:23

Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

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