Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi...
Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.
03.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:44
Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz."
Kaynak: AA