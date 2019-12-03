03.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:44

Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz."

Kaynak: AA