Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."
15.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:07
Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır.
Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu