Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."

15.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:07
Erdoğan:

Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır.

Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Hulusi Akar Fikri Sağlar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:10:34. #1.15#
title