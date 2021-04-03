Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti.

İrfan Can'dan G.Saray'a düğün yanıtı! Beğendiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu
İrfan Can'dan G.Saray'a düğün yanıtı! Beğendiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu
Bu istatistik Fatih Terim'e yazar! Takımını yalnız bıraktığı maçlardaki kayıp çok büyük
Bu istatistik Fatih Terim'e yazar! Takımını yalnız bıraktığı maçlardaki kayıp çok büyük

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALMAK BİZİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU ETTİ"Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Önemli bir galibiyet aldık, oyuncu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Sahada ilk dakikadan itibaren çok disiplinli, istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş bir Hatayspor vardı. Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet. Rakibe bir tane kafa topu dışında neredeyse pozisyon vermedik, bu da bizim için önemli. Hemen yarın, antrenmanlarımıza devam edip, Karagümrük deplasmanına hazırlanacağız. Yarın akşam da kısmetse, İstanbul'a seyahat edip, orada bir-iki günlük kamp yapacağız maça kadar. İnşallah oradan da aynı şekilde güzel bir futbolla, iyi bir sonuçla Hatay'ımıza döneriz" ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ambulans
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 22:30:21. #1.15#
title