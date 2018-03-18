Erdoğan: Bize Hasta Adam Diyenler Şimdi Hasta Adam Oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temel atma töreni için Gelibolu'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde büyük atılım yaptığını belirterek batılı ülkeleri üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.