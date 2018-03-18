Erdoğan: Bize Hasta Adam Diyenler Şimdi Hasta Adam Oldu

Erdoğan: Bize Hasta Adam Diyenler Şimdi Hasta Adam Oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temel atma töreni için Gelibolu'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde büyük atılım yaptığını belirterek batılı ülkeleri üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temel atma töreni için Gelibolu'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde büyük atılım yaptığını belirterek batılı ülkeleri üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

Kaynak: Euronews.com

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