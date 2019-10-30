Erdoğan: Bizden başka herkes Suriye'nin petrolüyle ilgileniyor

30.10.2019 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor" dedi. Erdoğan, Türkiye'den başka herkesin Suriye'nin petrolüyle ilgilendiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuşan Erdoğan "Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa, açık konuşuyorum yalan söylüyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle