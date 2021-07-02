Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...

Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz.