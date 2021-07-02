Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
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Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...

Erdoğan: 'Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz.

Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz."

Erdoğan: 'Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
Erdoğan: 'Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
Erdoğan: 'Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
Erdoğan: 'Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Erdoğan: '2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir.'
Erdoğan: "2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir."
Erdoğan: 'CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz...
Erdoğan: "CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz...

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Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi... - Haberler
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