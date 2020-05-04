Erdoğan: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.