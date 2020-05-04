Erdoğan: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı...
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Erdoğan: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı...

Erdoğan: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı...
04.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı buldu

Erdoğan: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı...

Kaynak: AA

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