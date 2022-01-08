Erdoğan: "Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (7 SON)"Sadece dış ticarette ülkemizin son 19 yılda geldiği seviyeye bakmak bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını göstermeye yeterlidir""Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz.
KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (7 SON)
"Sadece dış ticarette ülkemizin son 19 yılda geldiği seviyeye bakmak bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını göstermeye yeterlidir"
"Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, ülkemize kazandırdığımız örnek hizmetlerle konuşuyoruz"