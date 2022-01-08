Erdoğan: "Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz" - Haberler
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Erdoğan: "Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (7 SON)"Sadece dış ticarette ülkemizin son 19 yılda geldiği seviyeye bakmak bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını göstermeye yeterlidir""Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı (7 SON)

"Sadece dış ticarette ülkemizin son 19 yılda geldiği seviyeye bakmak bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını göstermeye yeterlidir"

"Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, ülkemize kazandırdığımız örnek hizmetlerle konuşuyoruz"

Erdoğan: Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz

Erdoğan: Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz

Erdoğan: Biz, Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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