Erdoğan Bıyık'tan Sporcu Gençlere Destek

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı ve ASKF Düzce Şube Başkanı Erdoğan Bıyık Akademi Liginde Mücadele eden Düzcespor U15 ve U16 takımlarına destek oldu.

Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, ASKF Düzce Şubesi Başkanı olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Düzcespor'un U15 ve U16 takımlarının Akademi Liginde oynadığı Tuzlaspor U15 ve U16 müsabakalarını izledi. Düzcespor U15 takımının rakibini 5-1 gibi net bir skorla mağlup etmesinden dolayı oyuncuları tebrik eden Erdoğan Bıyık, genç futbolculara baklava ikram etti.

Oyunculara yaptığı konuşmada, "Sizler Düzcespor'un ve Düzce'nin geleceğisiniz. Sizleri yakından takip ediyoruz ve başarılarınızla gururlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE