Erdoğan Bıyık'a Esnaflar Büyük İlgi Gösterdi

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık'a Düzceli esnaflar büyük ilgi ve sevgi gösterdi.

Mart 2019 Tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce esnafını ziyaret ederek kendini tanıttı. Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak da faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Bıyık'a esnaflar, "Düzce'nin başkanı hoş geldin, seninle birlikteyiz ve destekçiniz" diyerek Erdoğan Bıyık'ın yanında olduklarını ifade ettiler.

Erdoğan Bıyık esnaflara çikolata ikramında bulundu.

Kendisine gösterilen ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, "30 Senedir Düzce'de esnaflık yapıyorum ve hizmet yolunda girdiğim bu süreçte Düzceli esnafı ziyaret ettim. Esnafların var olan sıkıntılarını dinledik. Belediyeden istek ve beklentilerini bizlere ifade ettiler. Düzceli esnaflar bizlerden çok umutlu olduklarını ifade etmeleri bizleri memnun etti" şeklinde konuştu. - DÜZCE