Erdoğan: "Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor."
01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:24
Erdoğan: "Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor.
Erdoğan: "Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten