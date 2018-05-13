Erdoğan: Birleşik Krallık Değer Verdiğimiz Stratejik Ortağımızdır

Erdoğan: Birleşik Krallık Değer Verdiğimiz Stratejik Ortağımızdır

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nda "Birleşik Krallık değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır" dedi.

Erdoğan: Birleşik Krallık Değer Verdiğimiz Stratejik Ortağımızdır

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nda "Birleşik Krallık değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır" dedi.

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlı Dil forumu'nda konuşuyor - Londra

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