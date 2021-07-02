Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda...

Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık.