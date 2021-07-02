Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda...
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Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda...

Erdoğan: 'Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık.

Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda... - Haberler
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