Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda...
Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık.
Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu