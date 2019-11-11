11.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:08

Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar."

Kaynak: AA