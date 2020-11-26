Erdoğan: "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."
26.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:35
Erdoğan: "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.
Erdoğan: "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap