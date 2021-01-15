Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz."
15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:13
Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz.
Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu