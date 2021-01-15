Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz."
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Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz."

15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:13
Erdoğan:

Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz.

Erdoğan: "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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