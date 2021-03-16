Erdoğan: "Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz."
16.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:04
Erdoğan: "Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.
Erdoğan: "Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü