Erdoğan: Bir Olduk, Beraber Olduk, Kudüs Olduk; Tüm Dünyaya Nam Saldık (4)

'ONLAR KAÇACAK, BİZ KOVALAYACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı spor salonun bahçesinde yaptığı konuşmanın ardından, kongrenin yapıldığı salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadeleye değinerek, "Polisimizle darbecilere meydanı dar eden Şırnak, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına yakışanı yapmıştır. O gecenin hesabını mahkemelerde soruyoruz. FETÖ'cu alçaklar, işledikleri cinayetler ile beraber hedeflerine koydukları kimdi? Türkiye, bizdik. O döktükleri masum kanların bedelini tek tek veriyorlar. Adaletten sapmadan, duygularımızın esiri olmadan, suçluyu masumdan ayırmak için kılı kırk yararak hukuki süreci işletiyoruz. Son FETÖ'cu hain de yargı önünde hesap verene kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlere girseler inlere gireceğiz. İnlerine girdik mi, girdik" diye konuştu.



'İSRAİL VE ABD'NİN OYLAMA ÖNCESİ TEHDİTLERİ İŞE YARAMADI'



BM'deki Kudüs oylamasına ilişkin Cumhurbaşkın Erdoğan, "Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar bir işe yaramadı. Tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler, tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi. BM üyesi ülkeler hak ve adaletten yana takdire şayan bir tavır sergilediler. Dünyada paranın satın alamayacağı değerlerin de bulunduğu son oylama ile görülmüş oldu. 128 ülkenin tamamına şahsım milletim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



'AMERİKAN YÖNETİMİNİ BİR AN ÖNCE HATASINDAN DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUM'



ABD'ye, hatasından dönme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yönetiminin bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor. Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor" dedi.



'İSRAİL, DEVLET TERÖRÜNÜN DOZUNU ARTTIRDI'



İsrail'in terörün dozunu arttırdığını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:



"İşgal devleti İsrail fırsattan istifade ile uyguladığı devlet terörünün dozunu artırarak down sendromlu çocuklara, Muhammed'e, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi'ye, tekerlekli sandalyedeki engellilere saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunuyorlar. Kontrol ettikleri basın yayın organlarındaki kiralık kalemleri aracılığıyla, kimi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında geri adım atacağımız, sineceğimizi, teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bunlar bizi hiç tanımıyorlar. Korkaklar zafer anıtı dikemez."



'NE BÖLÜCÜ ÖRGÜTE, NE FÖTÖCÜLERE BOYUN EĞMEDİK'



Terör örgütlerine ve bunları ellerinde tutan güç odaklarına boyun eğmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinden, vesayet odaklarından, darbe heveslilerinden, bütün bunlardan gelen gizli açık yüzlerce tehdide rağmen hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği istikamette yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü örgüte, ne FETÖ'cülere, ne de bunların yularını elinde tutan güç odaklarına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda istiklalimiz için, ezanımız için, bayrağımız, vatanımız için, tüm mazlum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz, bu böyle biline. Kudüs'ün kişisel hesaplar adına ideolojik fanatizm adına işgalcilere peşkeş çekilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Tehditlerden korkmadan binlerce yıllık vakarımızdan taviz vermeden tarih, diplomasi, edep bilmez densizlerin bühtanlarına aldırmadan hakkımız arayacağız. Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de Ortodoksların da Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Silm şehri, barış şehri, peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün olan en geniş zeminde yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız" açıklamasında bulundu.



'PROBLEMİ ŞIRNAKLILAR'DA DEĞİL KENDİMİZDE ARIYORUZ'



16 Nisan halk oylaması verilerine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:



"Koltukların, makam, mevkilerin geçici olduğunu bilerek faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 16 Nisan halk oylamasında Şırnak'ta yüzde 28.3 oranında bir evet oyu elde edebildiğimizi biliyorum. Alkışladınız, yanlış anladınız herhalde. Problemi Şırnaklılarda değil, kendimizde arıyoruz. Demekki kendimizi yeterince anlatamamış, yeterince çalışamamışız. Bölücü örgüte müzahir parti, daha önceki seçimlerde baskı, tehdit ile elde ettiği oyları, gitti eski Türkiye'nin faşist kafalı seçkinlerine peşkeş çekti. Bu parti demokrasinin imkanlarını kullanarak halkımızı temsil etmek yerine, gitti iradesini Kandil'deki terör baronlarına teslim etti. FETÖ dahil tüm şer odakları ile işbirliği yaptığını gördük. Belediye binalarının arka kapılarından aldıkları FETÖ elebaşları ile iktidarı devirmek için ne tür kumpaslar çevirdiklerine hep birlikte şahit olduk. Türkiye partisi olmak yerine, Türkiye düşmanı, millet düşmanı çevrelerin koltuk değneği olanlar ile bizim ne konuşacak sözümüz, ne yürüyecek yolumuz yoktur. Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur. Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi, hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların, teröristler karşısında onurlu bir duruş sergileyemeyenlerin artık Kürt kardeşlerimin nazarında hiçbir itibarının kalmadığına inanıyorum. 2019 seçimlerinde yoldaşları CHP ile beraber, inşallah bunların da siyasi ömürlerini doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi de layık oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum."



PLATFORMA ÇIKAN KİŞİ PANİĞE NEDEN OLDU



Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı. Bu kişinin koşarak Erdoğan'a sarılması, paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı.



