Erdoğan: Bir Olduk, Beraber Olduk, Kudüs Olduk; Tüm Dünyaya Nam Saldık (3)

'İSTEDİĞİNİZ KADAR DOLARLARINIZ, ATOM BOMBALARINIZ OLSUN'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi öncesinde kongrenin yapılacağı spor salonunun bahçesinde halka hitap etti. BM'de oylanan Kudüs kararına ilişkin konuşan Erdoğan şöyle dedi:



"Biz sizleri Allah için sevdik. Hiçbir zaman bölgeniz, kavminiz, şundan bundan dolayı değil, beni yaratan Allah sizleri de yarattığı için sevdik. Güç, kuvvet bunların hiçbirisi bizim için değer ölçüsü değildir. BM'de Kudüs ile ilgili bir oylama yapıldı biliyorsunuz. ABD yanına sadece İsrail'i aldı. Bunun dışında da 15-20-25 bin nüfusu olan 7 tane ülke. 128 ülke bizimle birlikte hareket etti. Öbür tarafta malum 9 ülke. Mesele istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız, atom bombalarınız olsun, hepsi bir kenara, samimi niyet samimi; önemli olan bu. Kudüs Müslümanların ilk kıblesiydi; karar reddedildi. Şimdi çalışmaya devam edeceğiz."



'80 MİLYON TEK MİLLET OLACAĞIZ'



Konuşmasının devamında terörle mücadeleye değinerek birlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yapacağımız işler çok; Hakkari'de, Şırnak'ta, ülkemizin tamamında yaptığımız gibi. 15 yıl önce Türkiye neydi, şimdi ne? Yeterli mi, değil, daha çok olması lazım. Peki niye olmadı? Terör, terör, terör. Şimdi bu terör belasından sıyrılıyor muyuz? Ciddi mesafeler aldık mı? Çukurlara, o çukurları açanları gömdük mü? İnlerine girdik mi? Yeniden Şırnak şekilleniyor mu? Bütün bölge hamdosun şimdi bir başka oluyor. Şu anda halkımızın refah seviyesi de yükselmeye başladı. Daha güzel olacak. Sizden bir ricam var; 80 milyon tek millet olacağız. Bu işin aslı milleti İbrahim'e dayanır. Tek millet olacağız. Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok. Bayrağımıza kimse ortak koşmasın. Bu bayrak için şehitler verdik, hala veriyoruz. Bu vatanı kimse bölemez. Bölmeye kalkanlar bedelini ödedi, öderler. Taşıma suyu ile değirmen döndürmeyin işimize bakalım. Daha modern bir Şırnak, Hakkari nasıl olur, bizim derdimiz bu. Şırnak'ın bataklıklar içinde olduğu günleri de bilirim. 20 yıl önce de ben buraya geldim. Cizre'yi de bilirim. Bizim sizi sevdiğimizi unutmayın. Ne yapıyorsak, Allah için, bu vatan için yapacağız. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz."



Hakime TORUN-Ahmet ÜN-Burak EMEK-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



