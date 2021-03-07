Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."

Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.