Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."
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Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."

07.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:13
Erdoğan:

Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.

Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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