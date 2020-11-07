Erdoğan: "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz."
07.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:26
Erdoğan: "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz.
Erdoğan: "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan