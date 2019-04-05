Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır" İSTANBUL(İHA)- Cuma namazı çıkışı İmamoğlu'nun Anıtkabir'e gidişini yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verince iş neticelenecektir" dedi.

Kaynak: İHA