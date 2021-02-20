Erdoğan: "Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz."
20.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:34
Erdoğan: "Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz.
Erdoğan: "Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan